Синоптики пояснили, чому наприкінці березня в Україні випав сніг





Про це в коментарі кореспонденту Зоя Олійник.



“Цей сніг - надзвичайне явище 31 березня, тому що у нас такий теплий березень вийшов. А взагалі, для нормального березня - це нормальне явище. Сніг, навіть сніговий покрив, у третій декаді березня. У нас він аномально теплим виявився, нинішній березень, тому здається, що це аномальне явище”, - сказала Олійник.



Вона зазначила, що це нормально для клімату і є нормальним явищем.



“Сніг у нас припинився, снігу не буде більше. Але погоду буде визначати антициклон, тому будуть прояснення вночі, сприятимуть зниженню температури. Ця ніч, найближча, і ще наступна ніч - будуть холодними 2-8 морозу, в Карпатах холодніше - до 12-14 морозу. Вдень, за рахунок, знову ж таки, сонячної погоди, переважно, і це вже квітень завтра місяць, температура буде поступово підвищуватися. Завтра 4-7 градусів, післязавтра ще тепліше - до 10 градусів тепла. І поступово буде наростання тепла у квітні, що теж звично”, - розповіла Олійник.



Вона додала, що наростання тепла у квітні буде більш швидкими темпами, ніж у березні.



“Але для квітня теж не виключено повернення холоду, так звані хвилі холоду. Як правило, буває дві-три хвилі холоду. Але уже у квітні цей холод повертається у вигляді заморозків. Тобто, якщо ми будемо очікувати холодну погоду - ми не будемо казати мороз, а будемо казати заморозки”, - уточнила Олійник.



Синоптик пояснила, що під час морозу ще може випасти сніг, а заморозки бувають при ясній погоді, коли після ночі на траві є паморозь.



“Це явище звичайне для квітня. І для нормального квітня, і для теплого. Про холодний не будемо казати, тому що у холодному ще можливий сніговий покрив. Але вже не в цьому році”, - зазначила синоптик.



За її словами, сніг можна очікувати в Карпатах, та в іншій частині України, якщо прийде циклон і холод. Тоді можливий короткочасний снігопад на декілька днів.



“Такі явища бувають, але вони вже більш рідкісні. Вони незвичайні для квітня. У квітні можливі заморозки. Але, знову ж таки, заморозки - це явище короткочасне, нетривале. Не дуже добре, звичайно, але дивуватись їм не слід. А взагалі, квітень буде теплий. На жаль, з опадами важче. Опадів поки не очікується. До 4 квітня суха погода. Це гірше, краще були б дощі”, - додала Олійник.



За її словами, синоптики дуже очікують дощу, але для його появи має виникнути потужний циклон, чого найближчим часом не передбачається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніг у третій декаді березня - нормальне явище, але здається аномальним через теплу погоду.Про це в коментарі кореспонденту УНН сказала синоптик Українського гідрометеорологічного центру“Цей сніг - надзвичайне явище 31 березня, тому що у нас такий теплий березень вийшов. А взагалі, для нормального березня - це нормальне явище. Сніг, навіть сніговий покрив, у третій декаді березня. У нас він аномально теплим виявився, нинішній березень, тому здається, що це аномальне явище”, - сказала Олійник.Вона зазначила, що це нормально для клімату і є нормальним явищем.“Сніг у нас припинився, снігу не буде більше. Але погоду буде визначати антициклон, тому будуть прояснення вночі, сприятимуть зниженню температури. Ця ніч, найближча, і ще наступна ніч - будуть холодними 2-8 морозу, в Карпатах холодніше - до 12-14 морозу. Вдень, за рахунок, знову ж таки, сонячної погоди, переважно, і це вже квітень завтра місяць, температура буде поступово підвищуватися. Завтра 4-7 градусів, післязавтра ще тепліше - до 10 градусів тепла. І поступово буде наростання тепла у квітні, що теж звично”, - розповіла Олійник.Вона додала, що наростання тепла у квітні буде більш швидкими темпами, ніж у березні.“Але для квітня теж не виключено повернення холоду, так звані хвилі холоду. Як правило, буває дві-три хвилі холоду. Але уже у квітні цей холод повертається у вигляді заморозків. Тобто, якщо ми будемо очікувати холодну погоду - ми не будемо казати мороз, а будемо казати заморозки”, - уточнила Олійник.Синоптик пояснила, що під час морозу ще може випасти сніг, а заморозки бувають при ясній погоді, коли після ночі на траві є паморозь.“Це явище звичайне для квітня. І для нормального квітня, і для теплого. Про холодний не будемо казати, тому що у холодному ще можливий сніговий покрив. Але вже не в цьому році”, - зазначила синоптик.За її словами, сніг можна очікувати в Карпатах, та в іншій частині України, якщо прийде циклон і холод. Тоді можливий короткочасний снігопад на декілька днів.“Такі явища бувають, але вони вже більш рідкісні. Вони незвичайні для квітня. У квітні можливі заморозки. Але, знову ж таки, заморозки - це явище короткочасне, нетривале. Не дуже добре, звичайно, але дивуватись їм не слід. А взагалі, квітень буде теплий. На жаль, з опадами важче. Опадів поки не очікується. До 4 квітня суха погода. Це гірше, краще були б дощі”, - додала Олійник.За її словами, синоптики дуже очікують дощу, але для його появи має виникнути потужний циклон, чого найближчим часом не передбачається.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію