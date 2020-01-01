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Усі лікарні Володимира-Волинського переведуть на суворий протиепідемічний режим

Усі лікарні Володимира-Волинського переведуть на суворий протиепідемічний режим
Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради "перевів" ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста у режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації визначили першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, - йдеться на сайті міської ради.

Також створили міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, начальником якого призначили секретаря міської ради, заступника міського голови Олега Свідерського.

Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації поклали на міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Усі заклади охорони здоров’я Володимира-Волинського переведуть на суворий протиепідемічний режим, а також буде створять мобільні медичні бригади з метою активного виявлення і надання допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом. Буде визначено ізолятори для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради продовжить надавати допомогу особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників соціальних служб, громадських та волонтерських організацій.

У проведенні протиепідемічних заходів запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19 сприятимуть працівники Володимир-Волинського відділу поліції та міськрайонного відділу УДСНС України.

Контроль за виявленням і наданням допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID -19 поклали на Володимир-Волинський міськрайонний відділ ДУ ”Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я”.

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Теги: Волинь, Володимрр-Волинський, медицина
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