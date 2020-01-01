В Україні - 645 хворих на коронавірус

В Україні зафіксували 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров`я України.Станом на 22:00, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 645 випадків COVID-19.Усього зафіксовали 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Серед тих, хто одужав - пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.