В Україні - 645 хворих на коронавірус
Сьогодні, 22:10
В Україні зафіксували 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров`я України.
Станом на 22:00, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 645 випадків COVID-19.
Усього зафіксовали 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Серед тих, хто одужав - пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.
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Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров`я України.
Станом на 22:00, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтвердили 645 випадків COVID-19.
Усього зафіксовали 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Серед тих, хто одужав - пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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