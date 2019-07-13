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Волинські прикордонники збудують спостережну вишку в лісі

Волинські прикордонники збудують спостережну вишку в лісі
Прикордонникам Луцького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України передадуть у постійне користування «лісові» землі.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

Розглянувши клопотання Луцького прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ, в облдержадміністрації вирішили
надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення державної форми власності із категорії земель «лісогосподарського призначення (угіддя чагарники)» на категорію «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

На земельній ділянці площею 0,04 гектара, яка знаходиться за межами Пульмівської сільської ради Шацького району, прикордонники хочуть розмістити металеву спостережну вишку.

В подальшому земельну ділянку передадуть у постійне користування.

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Теги: Волинь, ДПСУ
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