На Волині знайшли снаряди часів Другої світової
Сьогодні, 02:13
На Волині працівники ДСНС знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці рятувальників.
30 березня сапери ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів минулої війни на території області.
Група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області провели знешкодження застарілих боєприпасів часів Другої Світової війни, виявлених свідомими громадянами у Луцькому та Турійському районах у кількості 14 одиниць.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці рятувальників.
30 березня сапери ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів минулої війни на території області.
Група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області провели знешкодження застарілих боєприпасів часів Другої Світової війни, виявлених свідомими громадянами у Луцькому та Турійському районах у кількості 14 одиниць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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