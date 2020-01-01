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На Волині знайшли снаряди часів Другої світової

На Волині знайшли снаряди часів Другої світової
На Волині працівники ДСНС знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці рятувальників.

30 березня сапери ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів минулої війни на території області.

Група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області провели знешкодження застарілих боєприпасів часів Другої Світової війни, виявлених свідомими громадянами у Луцькому та Турійському районах у кількості 14 одиниць.

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Теги: ДСНС, Волинь
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