На Волині знайшли снаряди часів Другої світової





Про це йдеться у повідомленні на сторінці рятувальників.



30 березня сапери ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів минулої війни на території області.



Група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області провели знешкодження застарілих боєприпасів часів Другої Світової війни, виявлених свідомими громадянами у Луцькому та Турійському районах у кількості 14 одиниць.

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