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Замість «Євробачення» відбудеться нове телевізійне шоу

Замість «Євробачення» відбудеться нове телевізійне шоу
Замість пісенного конкурсу "Євробачення" 16 травня відбудеться альтернативне телевізійне шоу.

У ньому візьмуть участь ті музиканти, які повинні були змагатися на конкурсі цього року, повідомила Європейська мовна спілка, - повідомляє DW.

Телевізійне шоу під назвою "Європа засяє світлом" (Europe Shine a Light) покажуть на телеканалах 16 травня замість пісенного конкурсу "Євробачення", який скасували через пандемію нового коронавірусу.

"Шоу під назвою "Європа засяє світлом" вшанує 41 пісню у неконкурсному форматі, а також покаже безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів вдома", - йдеться у повідомленні Європейської мовної спілки (ЄМС).

Крім того, у цьому шоу візьмуть відомі завдяки "Євробаченню" музиканти. Вони заспівають знайомі пісні з минулого у знакових місцях в європейських країнах, пообіцяли організатори.

Очікується, що пряма трансляція триватиме приблизно дві години. Організатори повідомлять детальнішу інформацію впродовж наступних двох тижнів. Окрім телебачення, це шоу також транслюватиметься на офіційному каналі ЄМС у Youtube.

Також ЄМС оголосила період з 10 по 16 травня тижнем "Євробачення" та заохочує своїх членів по всій Європі присвячувати ефірний час учасникам пісенного конкурсу, які мали змагатися цього року, а також історії "Євробачення".

Тим часом німецький шоумен Штефан Рааб (Stefan Raab) заявив, що організовує альтернативу пісенному конкурсу, передає агенція новин AFP. Його "Вільний європейський пісенний конкурс" (Free European Song Contest) повинен вийти в прямий ефір телеканалу ProSieben з Кельна 16 травня. Саме у цей день раніше планувався фінал цьогорічного скасованого "Євробачення".

"Особливі виклики потребують особливих рішень. У цей вечір Європа поєднається в особливий, унікальний спосіб", - наводить слова Рааба німецький телеканал. За даними мовника, Рааб є продюсером шоу, але інформації про його ведучого немає. ProSieben оголосив, що всі чинні вимоги законів та органів охорони здоров'я будуть дотримані.

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Теги: Євробачення
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