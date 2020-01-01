У Туркменістані заборонили слово «коронавірус» і штрафують за маски





Слово «коронавірус» наказали прибрати з інформаційних брошур про охорону здоров’я, що розповсюджувалися в школах, лікарнях та на робочих місцях на підприємствах. Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF), - пише



«Туркменська влада виправдала свою репутацію, застосувавши цей екстремальний метод для викорінення всієї інформації про коронавірус. Це заперечення інформації не тільки наражає на небезпеку громадян Туркменістану, але й підсилює авторитаризм, встановлений президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на його систематичні порушення прав людини», - сказала Жанна Кавельє, керівник бюро Східної Європи та Центральної Азії RSF.



Як повідомляють журналісти Radio Azatlyk, люди, які носять захисні маски для обличчя або говорять про коронавірус на вулиці, на автобусних зупинках або в чергах у магазинах, можуть бути заарештовані поліцією.



За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.



Натомість лідер Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на засіданні уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – рослиною, яку називають "гармала".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Туркменістану вирішила заборонити державним ЗМІ вживати слово «коронавірус».Слово «коронавірус» наказали прибрати з інформаційних брошур про охорону здоров’я, що розповсюджувалися в школах, лікарнях та на робочих місцях на підприємствах. Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF), - пише Укрінформ «Туркменська влада виправдала свою репутацію, застосувавши цей екстремальний метод для викорінення всієї інформації про коронавірус. Це заперечення інформації не тільки наражає на небезпеку громадян Туркменістану, але й підсилює авторитаризм, встановлений президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на його систематичні порушення прав людини», - сказала, керівник бюро Східної Європи та Центральної Азії RSF.Як повідомляють журналісти Radio Azatlyk, люди, які носять захисні маски для обличчя або говорять про коронавірус на вулиці, на автобусних зупинках або в чергах у магазинах, можуть бути заарештовані поліцією.За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.Натомість лідер Туркменістануна засіданні уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – рослиною, яку називають "гармала".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію