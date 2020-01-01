вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Туркменістані заборонили слово «коронавірус» і штрафують за маски

У Туркменістані заборонили слово «коронавірус» і штрафують за маски
Влада Туркменістану вирішила заборонити державним ЗМІ вживати слово «коронавірус».

Слово «коронавірус» наказали прибрати з інформаційних брошур про охорону здоров’я, що розповсюджувалися в школах, лікарнях та на робочих місцях на підприємствах. Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF), - пише Укрінформ.

«Туркменська влада виправдала свою репутацію, застосувавши цей екстремальний метод для викорінення всієї інформації про коронавірус. Це заперечення інформації не тільки наражає на небезпеку громадян Туркменістану, але й підсилює авторитаризм, встановлений президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на його систематичні порушення прав людини», - сказала Жанна Кавельє, керівник бюро Східної Європи та Центральної Азії RSF.

Як повідомляють журналісти Radio Azatlyk, люди, які носять захисні маски для обличчя або говорять про коронавірус на вулиці, на автобусних зупинках або в чергах у магазинах, можуть бути заарештовані поліцією.

За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.

Натомість лідер Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на засіданні уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – рослиною, яку називають "гармала".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туркменістан, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Туркменістані заборонили слово «коронавірус» і штрафують за маски
Сьогодні, 01:19
Польща повернула українців з віддалених країн
Сьогодні, 00:11
1 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО
31 березень, 23:34
Усі лікарні Володимира-Волинського переведуть на суворий протиепідемічний режим
31 березень, 22:59
Схожі новини
Польща повернула українців з віддалених країн Польща повернула українців з віддалених країн
Сьогодні, 00:11
В Україні - 645 хворих на коронавірус В Україні - 645 хворих на коронавірус
31 березень, 22:21
В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо» В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»
31 березень, 21:54
У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
31 березень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Туркменістані заборонили слово «коронавірус» і штрафують за маски
Сьогодні, 01:19
 0
Польща повернула українців з віддалених країн
Сьогодні, 00:11
 0
1 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО
31 березень, 23:34
 0
Усі лікарні Володимира-Волинського переведуть на суворий протиепідемічний режим
31 березень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8