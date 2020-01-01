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Путін тиснув руку лікарю, який захворів на коронавірус

Путін тиснув руку лікарю, який захворів на коронавірус
Президент Росії Володимир Путін зустрічався з лікарем, у якого діагностували коронавірус.

Проте у Кремлі заявили, що Путін регулярно проходить тест на коронавірус COVID-19, з ним усе нормально і зараження поки не виявили. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

"Регулярно тестується. Все нормально", - сказав Пєсков, коментуючи інформацію про те, що коронавірус виявили у головного лікаря лікарні у Коммунарці Дениса Проценка, з котрим президент РФ нещодавно зустрічався.

Інформацію про інфікування підтвердив сам Проценко у Facebook. Путін побував у Комунарці 24 березня й оглянув лікарню, призначену для пацієнтів з підозрою на COVID-19. Екскурсію установою йому проводив Денис Проценко. При цьому Путін не став відмовлятися від рукостискання із головлікарем. Як повідомляв УНІАН, кількість випадків зараження коронавірусом у Росії з початку епідемії перевищила 2 тисячі. Хворі на COVID-19 були виявлені в 73 регіонах Росії.

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Теги: Путін, коронавірус
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