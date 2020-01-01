вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня

Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 28.10.

Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.50.

Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,38, продаж – 6.70.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
Сьогодні, 09:19
Затримали волинянина, який торгував наркотиками у селі. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
Сьогодні, 08:10
На Буковині від коронавірусу лікують італійця
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 31 березня Курс валют у Луцьку на 31 березня
31 березень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 30 березня Курс валют у Луцьку на 30 березня
30 березень, 09:15
Курс валют у Луцьку на 29 березня Курс валют у Луцьку на 29 березня
29 березень, 09:12
Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня
27 березень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
Сьогодні, 10:35
 0
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
 0
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8