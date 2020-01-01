Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня





Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.50.



Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,38, продаж – 6.70.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 28.10.Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.50.Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,38, продаж – 6.70.

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