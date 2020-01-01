Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 28.10.
Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,38, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,38, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
Сьогодні, 09:19
Затримали волинянина, який торгував наркотиками у селі. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
Сьогодні, 08:10
На Буковині від коронавірусу лікують італійця
Сьогодні, 07:35
Медіа