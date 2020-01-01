Затримали волинянина, який торгував наркотиками у селі. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У селі Борочиче Горохівського району посеред вулиці при збуті наркотиків затримали 32-річного місцевого жителя.
Про це інформує Горохівський ВП ГУНП у Волинській області
У чоловіка при поверхневому огляді виявили та вилучили два прозорих поліетиленових пакети із канабісом, яку він зберігав з метою збуту.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Чоловіка затримали та вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. За такк йому загрожу покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це інформує Горохівський ВП ГУНП у Волинській області
У чоловіка при поверхневому огляді виявили та вилучили два прозорих поліетиленових пакети із канабісом, яку він зберігав з метою збуту.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Чоловіка затримали та вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. За такк йому загрожу покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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