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Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин

Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Судитимуть 35-річного жителя Волині, який незаконно придбав, зберігав і перевозив бурштин.

Так, чоловік, рухаючись автомобілем BMW однією із вулиць в селищі Рокитне був зупинений працівниками поліції, - пише пресслужба прокуратури Рівненської області.

Під час перевірки документів водія та огляду автомобіля працівниками поліції на задньому сидінні авто виявили один поліетиленовий пакет чорного кольору з бурштином.

Згідно висновку експерта, вилучене каміння справді було бурштином, вагою 8,7 кг, його ринкова вартість становить 33 тисячі гривень.

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Теги: бурштин, волинянин
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