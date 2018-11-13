Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
Судитимуть 35-річного жителя Волині, який незаконно придбав, зберігав і перевозив бурштин.
Так, чоловік, рухаючись автомобілем BMW однією із вулиць в селищі Рокитне був зупинений працівниками поліції, - пише пресслужба прокуратури Рівненської області.
Під час перевірки документів водія та огляду автомобіля працівниками поліції на задньому сидінні авто виявили один поліетиленовий пакет чорного кольору з бурштином.
Згідно висновку експерта, вилучене каміння справді було бурштином, вагою 8,7 кг, його ринкова вартість становить 33 тисячі гривень.
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Так, чоловік, рухаючись автомобілем BMW однією із вулиць в селищі Рокитне був зупинений працівниками поліції, - пише пресслужба прокуратури Рівненської області.
Під час перевірки документів водія та огляду автомобіля працівниками поліції на задньому сидінні авто виявили один поліетиленовий пакет чорного кольору з бурштином.
Згідно висновку експерта, вилучене каміння справді було бурштином, вагою 8,7 кг, його ринкова вартість становить 33 тисячі гривень.
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