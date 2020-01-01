вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків

В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
У Монастириському районі на Тернопільщині за минулу добу на COVID-19 захворіло ще два медики, загалом інфіковано коронавірусом 29 осіб медичного персоналу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь, - пише Укрінформ.

«На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.

Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»
31 березень, 21:54
У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб
31 березень, 19:04
В Україні продуктовим ринкам дозволили працювати під час карантину
31 березень, 18:05
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину
26 березень, 21:36
В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус
26 березень, 15:50
Волинським медикам виділили 230 тисяч масок Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
26 березень, 15:35
За прогнозами медиків на Волині коронавірусом може захворіти 1050 людей: як до цього підготувались лікарні За прогнозами медиків на Волині коронавірусом може захворіти 1050 людей: як до цього підготувались лікарні
24 березень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
Сьогодні, 10:35
 0
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
 0
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8