В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
У Монастириському районі на Тернопільщині за минулу добу на COVID-19 захворіло ще два медики, загалом інфіковано коронавірусом 29 осіб медичного персоналу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь, - пише Укрінформ.
«На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.
Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь, - пише Укрінформ.
«На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.
Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.
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