В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь, - пише



«На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.



Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Монастириському районі на Тернопільщині за минулу добу на COVID-19 захворіло ще два медики, загалом інфіковано коронавірусом 29 осіб медичного персоналу.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації, - пише Укрінформ. «На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.

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