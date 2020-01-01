Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду





Про це журналістам Петро Філіпчук.



Для отримання інформації працює гаряча телефонна лінія, необхідні документи від громадян приймають через поштову скриньку.



Людей, які звертаються до фонду, обслуговують на вулиці, каже керівниця сервісного центру Леся Дацюк.



"В нас є скринька, куди людина може звернутися з будь-яким питанням. Бо ми кажемо, щою люди не скупчувалися. Але якщо в людини є болюче питання – вона його може залишити. Кожен день по 2-3 рази ми виймаємо ту інформацію, відзвоніть або поясніть мені. Це скринька. Якщо допомога на поховання – ми беремо, оформляємо і видаємо виплатний документ, де вона на пошті може отримати гроші сьогодні на сьогодні", - каже начальник управління обслуговування громадян Леся Дацюк.



Щодня в умовах карантину до Луцького відділу обслуговування громадян звертається в середньому з 20-25 людей. До карантину обслуговували вдесятеро більше волинян.



"Людей приймаємо з критичних ситуацій. Це допомога на поховання, інвалідність 1 групи. Перебіг строків не перериватиметься у зв’язку і з карантином. Ми до теми призначення інших питань, які надаються органами пенсійного фонду повернемося уже по закінченню карантину коли таке буде", - говорить Леся Дацюк.



"На сьогодні 43 відсотка відсутні працівників, які пішли у соціальні та чергові відпустки, частина на лікарняному. У сервісних центрах Луцька, Ковеля та Володимирі-Волинському прийняли рішення, що прийом документів здійснює 2 особи. В інших – по 1 особі. Ми в Головному управлінні опрацьовуємо документи для виплати пенсій на квітень місяць. Опрацювуємо документи щодо звернення громадян а інші, що стосуються діяльності пенсійного фонду", -розповідає Петро Філіпчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період карантину у всіх районних сервісних центрах пенсійного фонду обмежили прийом документів та спілкування з громадянами.Про це журналістам Суспільного розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України в областіДля отримання інформації працює гаряча телефонна лінія, необхідні документи від громадян приймають через поштову скриньку.Людей, які звертаються до фонду, обслуговують на вулиці, каже керівниця сервісного центру Леся Дацюк."В нас є скринька, куди людина може звернутися з будь-яким питанням. Бо ми кажемо, щою люди не скупчувалися. Але якщо в людини є болюче питання – вона його може залишити. Кожен день по 2-3 рази ми виймаємо ту інформацію, відзвоніть або поясніть мені. Це скринька. Якщо допомога на поховання – ми беремо, оформляємо і видаємо виплатний документ, де вона на пошті може отримати гроші сьогодні на сьогодні", - каже начальник управління обслуговування громадян Леся Дацюк.Щодня в умовах карантину до Луцького відділу обслуговування громадян звертається в середньому з 20-25 людей. До карантину обслуговували вдесятеро більше волинян."Людей приймаємо з критичних ситуацій. Це допомога на поховання, інвалідність 1 групи. Перебіг строків не перериватиметься у зв’язку і з карантином. Ми до теми призначення інших питань, які надаються органами пенсійного фонду повернемося уже по закінченню карантину коли таке буде", - говорить Леся Дацюк."На сьогодні 43 відсотка відсутні працівників, які пішли у соціальні та чергові відпустки, частина на лікарняному. У сервісних центрах Луцька, Ковеля та Володимирі-Волинському прийняли рішення, що прийом документів здійснює 2 особи. В інших – по 1 особі. Ми в Головному управлінні опрацьовуємо документи для виплати пенсій на квітень місяць. Опрацювуємо документи щодо звернення громадян а інші, що стосуються діяльності пенсійного фонду", -розповідає Петро Філіпчук.

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