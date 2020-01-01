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У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус

У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
У Івано-Франківську у породіллі, яка померла після того, як в неї різко піднялася температура, діагностували коронавірус.

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні на Facebook, - пише ТСН.

"Сьогодні у нашій області ми маємо підтверджений 41 випадок (коронавірусу - ред.), з них 3 - летальні. Вчора було підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Мова про ту жінку, яка померла у пологовому будинку: на жаль, підтверджений коронавірус. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи робити", - зазначив він.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області шпиталізували жінку до реанімації планово, ще 10 березня і без жодного симптому коронавірусу. Але позавчора в неї піднялася температура, з'явився кашель, ускладнилося дихання. Тільки тоді жінка зізналася лікарям, що нещодавно повернулася з Польщі.

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Теги: коронавірус, породілля, смерть
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