Луцьким медикам, що борються з коронавірусом, виділять 1,5 мільйона на надбавки
Сьогодні, 10:45
У Луцьку планують виділити 1 500 000 гривень на підтримку медичних працівників.
Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, обіцяли доплачувати до 200% зарплати.
Раніше із резервного фонду Луцька виділили мільйон гривень для лікарів, яких залучають до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу.
"На сесії на наступному тижні виділяємо 1 500 000 грн для фінансової підтримки лікарів міських медичних закладів, в першу чергу тих, хто має підвищене навантаження по боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, обіцяли доплачувати до 200% зарплати.
Раніше із резервного фонду Луцька виділили мільйон гривень для лікарів, яких залучають до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу.
"На сесії на наступному тижні виділяємо 1 500 000 грн для фінансової підтримки лікарів міських медичних закладів, в першу чергу тих, хто має підвищене навантаження по боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
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