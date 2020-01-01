Луцьким медикам, що борються з коронавірусом, виділять 1,5 мільйона на надбавки





Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.



Нагадаємо, медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні,



Раніше із резервного фонду Луцька



"На сесії на наступному тижні виділяємо 1 500 000 грн для фінансової підтримки лікарів міських медичних закладів, в першу чергу тих, хто має підвищене навантаження по боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують виділити 1 500 000 гривень на підтримку медичних працівників.Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.Нагадаємо, медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, обіцяли доплачувати до 200% зарплати Раніше із резервного фонду Луцька виділили мільйон гривень для лікарів , яких залучають до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу."На сесії на наступному тижні виділяємо 1 500 000 грн для фінансової підтримки лікарів міських медичних закладів, в першу чергу тих, хто має підвищене навантаження по боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

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