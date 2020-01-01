вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьким медикам, що борються з коронавірусом, виділять 1,5 мільйона на надбавки

Луцьким медикам, що борються з коронавірусом, виділять 1,5 мільйона на надбавки
У Луцьку планують виділити 1 500 000 гривень на підтримку медичних працівників.

Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, обіцяли доплачувати до 200% зарплати.

Раніше із резервного фонду Луцька виділили мільйон гривень для лікарів, яких залучають до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу.

"На сесії на наступному тижні виділяємо 1 500 000 грн для фінансової підтримки лікарів міських медичних закладів, в першу чергу тих, хто має підвищене навантаження по боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, коронавірус, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину
Сьогодні, 12:10
Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби
Сьогодні, 11:26
Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні
Сьогодні, 10:49
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
БорЯться
Відповісти
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
Сьогодні, 11:26
Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні
Сьогодні, 10:49
Луцьким медикам, що борються з коронавірусом, виділять 1,5 мільйона на надбавки
Сьогодні, 10:45
У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
Сьогодні, 10:35
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу
17 березень, 11:47
Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби
Сьогодні, 11:26
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
«Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж «Моя вакцина – мистецтво»: луцький музей запустив оригінальний арт-челендж
31 березень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину
Сьогодні, 12:10
 0
Відсьогодні волинян, які повертаються з-за кордону, чекатиме обов'язкова обсервація
Сьогодні, 12:00
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 11:43
 0
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Сьогодні, 11:35
 0
У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8