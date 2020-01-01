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Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця

Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
31-го березня вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь-Каширський Афанасій у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що у селі Старосілля, здійснив постриг монахині Зінаїди у велику схиму.

В новій ступені їй дали ім’я Серафима в честь преподобного Серафима Саровського чудотворця, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.

Довідка:

Велика схима – це найвища ступінь чернецтва. Її приймають монахи або монахині, які тривалий час прожили та провели свій чернечий подвиг в обителі. Цей постриг приймають ті, хто за плечима має великий досвід духовного життя, та має бажання більш досконало проводити свій чернечий подвиг поста та молитви.

Схимник або схимниця весь свій час проводять сугубо в молитві та моляться за всіх людей, які живуть на землі.

Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця

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Теги: Волинь, постриг у схиму, жіночий монастир
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