У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок





Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає



Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:



▪️ із Польщею: "Ягодин" (50/50) , "Краківець" (0/80);

▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (26/0);

▪️ із Угорщиною: "Тиса" (0/40);

▪️ із Румунією: "Дякове" (0/30).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 276 вантажівок.Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН. Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:▪️ із Польщею: "Ягодин" (50/50) , "Краківець" (0/80);▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (26/0);▪️ із Угорщиною: "Тиса" (0/40);▪️ із Румунією: "Дякове" (0/30).

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