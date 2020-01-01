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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 276 вантажівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН.

Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в'їзд та виїзд:

▪️ із Польщею: "Ягодин" (50/50) , "Краківець" (0/80);
▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (26/0);
▪️ із Угорщиною: "Тиса" (0/40);
▪️ із Румунією: "Дякове" (0/30).

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Теги: черги, вантажівки, кордон, Польща
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