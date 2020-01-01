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Відсьогодні волинян, які повертаються з-за кордону, чекатиме обов'язкова обсервація

Відсьогодні волинян, які повертаються з-за кордону, чекатиме обов'язкова обсервація
Від сьогодні, 1 квітня, з 16:00 усі громадяни, які в’їжджатимуть на територію Волинської області через діючі пропускні пункти «Ягодин», «Пулемець» «Доманово» та «Дольськ», зобов’язані проходити обов’язкову двотижневу обсервацію.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

Зауважують, для цього в області визначили місця для тимчасового перебування осіб, які перетнули кордон.

Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у санаторії та профілакторії, пізніше - залучатимуть готелі.

Нагадаємо, 30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

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Теги: Волинь, обсервація, карантинні заходи
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