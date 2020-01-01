Відсьогодні волинян, які повертаються з-за кордону, чекатиме обов'язкова обсервація





Про це повідомляє



Зауважують, для цього в області визначили місця для тимчасового перебування осіб, які перетнули кордон.



Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у санаторії та профілакторії, пізніше - залучатимуть готелі.



Нагадаємо, 30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 1 квітня, з 16:00 усі громадяни, які в’їжджатимуть на територію Волинської області через діючі пропускні пункти «Ягодин», «Пулемець» «Доманово» та «Дольськ», зобов’язані проходити обов’язкову двотижневу обсервацію.Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.Зауважують, для цього в області визначили місця для тимчасового перебування осіб, які перетнули кордон.Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у санаторії та профілакторії, пізніше - залучатимуть готелі.Нагадаємо, 30 березня Кабінет міністрів, які повертаються з-за кордону.

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