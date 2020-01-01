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У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину

У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину
У Нововолинську ринки будуть закритими до закінчення карантину.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив мер Віктор Сапожніков.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину. Радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив, що згідно з рішенням міськради та виконавчого комітету, ринки у Луцьку будуть зачинені до закінчення карантину.

За словами Віктора Сапожнікова, у Нововолинську немає жодного ринку виключно харчових продуктів.

"Наступне: хто контролюватиме пересування мешканців, аби, згідно з вимогами, на 20 м. кв. перебувало не більше одного відвідувача ринку? Окрім того, немає можливості встановити відстань між місцями торгівлі не менше, ніж 3 метри, адже тоді підприємців потрібно відкривати вибірково та демонтувати близько двохсот контейнерів і торгових точок", - зауважив він.

Відтак, у місті не будуть відміняти рішення міської ради та виконавчого комітету стосовно обмежувальних заходів, і ринки будуть закриті до кінця карантину.

Нагадаємо, у Нововолинську підприємці неодноразово просили надати їм дозвіл на роботу під час карантину.

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Теги: карантин, ринки, Волинь
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