У волинянина вкрали гаманець з чималою сумою грошей
Сьогодні, 12:24
У жителя Іваничівського району викрали гаманець, в якому знаходилося 5000 гривень і особисті документи.
Про це інформує Іваничівського відділення поліції.
Завдяки камерам відеспостереження, які встановленні на території Іваничівського району поліцейські змогли встановити зловмисника, ним виявився 47 річний житель районного центру. Викрадені грошові кошти вилучили та повернули власнику.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України .
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років
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Про це інформує Іваничівського відділення поліції.
Завдяки камерам відеспостереження, які встановленні на території Іваничівського району поліцейські змогли встановити зловмисника, ним виявився 47 річний житель районного центру. Викрадені грошові кошти вилучили та повернули власнику.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України .
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років
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