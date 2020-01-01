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За крадіжку скутера волинянину «світить» до 8 років тюрми

За крадіжку скутера волинянину «світить» до 8 років тюрми
У Нововолинську поліцейські викрили місцевого жителя у крадіжці скутера.

У кінці лютого до поліції надійшла заява від 43-річного жителя Нововолинська. Чоловік повідомив, що у нього викрали скутер «Honda Dio», вартістю 9 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці провели детальний огляд місця вчинення злочину, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 35-річний житель Нововолинська.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.


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Теги: Нововолинськ, крадіжка, скутер
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