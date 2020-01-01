За крадіжку скутера волинянину «світить» до 8 років тюрми





У кінці лютого до поліції надійшла заява від 43-річного жителя Нововолинська. Чоловік повідомив, що у нього викрали скутер «Honda Dio», вартістю 9 тисяч гривень, -



На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці провели детальний огляд місця вчинення злочину, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 35-річний житель Нововолинська.



Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські викрили місцевого жителя у крадіжці скутера.У кінці лютого до поліції надійшла заява від 43-річного жителя Нововолинська. Чоловік повідомив, що у нього викрали скутер «Honda Dio», вартістю 9 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці провели детальний огляд місця вчинення злочину, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 35-річний житель Нововолинська.Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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