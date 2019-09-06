На Львівщині наркоторговці жорстоко вбили неповнолітніх дівчину та хлопця

На Львівщині поліцейські затримали наркозбувачів віком 18 та 19 років, підозрюваних у вбивстві двох неповнолітніх.Інформація про зникнення двох мешканців міста Золочів - 16-річної дівчини та 17-річного юнака, надійшла у поліцію 17 березня, - пише ГУНП у Львівській області.До розшуку молодих людей були задіяні працівники Золочівського відділу поліції, кінологи, співробітники оперативних та слідчих підрозділів поліції Львівщини, а також нацгвардійці та небайдужі громадяни.«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що зниклі юнак та дівчина могли були вбитими, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців міста Золочів, котрі, як встановили оперативники Управління протидії наркозлочинності, з використанням інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева через закладки. Зловмисники ретельно спланували вбивства – вибрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.31 березня поліцейські затримали причетних до вбивств та торгівлі наркотичними засобами у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотичні засоби, частина яких була розфасована та готова до реалізації, а також електронні ваги, пакети та інші речові докази.Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі.