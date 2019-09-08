В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп, загинув український бізнесмен Федір Шпиг.
Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Трагічна подія сталася 31 березня на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.
Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.
Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.
Довідка:
Федір Шпиг — український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк “Аваль”, який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу “Молочний альянс”.
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Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Трагічна подія сталася 31 березня на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.
Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.
Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.
Довідка:
Федір Шпиг — український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк “Аваль”, який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу “Молочний альянс”.
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