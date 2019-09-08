вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО

В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
У ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп, загинув український бізнесмен Федір Шпиг.

Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Трагічна подія сталася 31 березня на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.

Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.

Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.

Довідка:

Федір Шпиг — український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк “Аваль”, який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу “Молочний альянс”.

В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ-Чоп, аварія, смерть, бізнесмен
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Сьогодні, 13:10
Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У волинянина вкрали гаманець з чималою сумою грошей
Сьогодні, 12:24
У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
08 вересень, 2019, 03:16
Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька
31 березень, 12:15
У Луцькому районі – смертельна аварія У Луцькому районі – смертельна аварія
28 березень, 10:04
На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль злетів у кювет та перекинувся На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль злетів у кювет та перекинувся
19 лютий, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найбільше летальних випадків від COVID-19 реєструють у хворих на цукровий діабет, – МОЗ
Сьогодні, 13:35
 0
На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії
Сьогодні, 13:32
 0
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Сьогодні, 13:10
 0
Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
 0
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8