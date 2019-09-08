В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО

Федір Шпиг.



Про це



Трагічна подія сталася 31 березня на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.



Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.



Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.



Довідка:



Федір Шпиг — український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк “Аваль”, який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу “Молочний альянс”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп, загинув український бізнесменПро це УНН стало відомо з власних джерел.Трагічна подія сталася 31 березня на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп.Mercedes Benz під керуванням бізнесмена, за попередньою інформацією, з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП Шпиг загинув.Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію