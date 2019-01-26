Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Сьогодні, 13:10
Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський за рік на своїй посаді заробив 182 438 гривень, а це – приблизно 15 тисяч гривень в місяць.
Про це йдеться у електронній декларації, оприлюдненій очільником медзакладу.
Окрім того, 15 627 гривень Морочковський заробив, працюючи за сумісництвом у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Ще 3500 гривень лікар отримав минулоріч як гонорар від представництвп ЕББВІ Біофармасьютікалз ГБМХ.
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У декларації лікаря – будинок у селі Великий Омеляник, квартира у Луцьку та автомобіль Skoda Octavia, який він купив 9 років тому.
Руслан Морочковський очолив Волинську обласну інфекційну лікарню у грудні 2017 року.
Зауважимо, що у час, коли над світом та Україною нависла загроза коронавірусу, у суспільстві, а також на державному і місцевому рівнях заговорили про низьку зарплату медиків. Зокрема, й сьогодні, 1 квітня, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук повідомив, що місто виділить півтора мільйона на надбавки медикам, що борються з коронавірусом.
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Про це йдеться у електронній декларації, оприлюдненій очільником медзакладу.
Окрім того, 15 627 гривень Морочковський заробив, працюючи за сумісництвом у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Ще 3500 гривень лікар отримав минулоріч як гонорар від представництвп ЕББВІ Біофармасьютікалз ГБМХ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 300 гривень «гонорару» і 26 тисяч зарплати: чим багата головна муніципалка Луцька
У декларації лікаря – будинок у селі Великий Омеляник, квартира у Луцьку та автомобіль Skoda Octavia, який він купив 9 років тому.
Руслан Морочковський очолив Волинську обласну інфекційну лікарню у грудні 2017 року.
Зауважимо, що у час, коли над світом та Україною нависла загроза коронавірусу, у суспільстві, а також на державному і місцевому рівнях заговорили про низьку зарплату медиків. Зокрема, й сьогодні, 1 квітня, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук повідомив, що місто виділить півтора мільйона на надбавки медикам, що борються з коронавірусом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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