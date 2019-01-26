вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць

Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський за рік на своїй посаді заробив 182 438 гривень, а це – приблизно 15 тисяч гривень в місяць.

Про це йдеться у електронній декларації, оприлюдненій очільником медзакладу.

Окрім того, 15 627 гривень Морочковський заробив, працюючи за сумісництвом у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Ще 3500 гривень лікар отримав минулоріч як гонорар від представництвп ЕББВІ Біофармасьютікалз ГБМХ.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 300 гривень «гонорару» і 26 тисяч зарплати: чим багата головна муніципалка Луцька

У декларації лікаря – будинок у селі Великий Омеляник, квартира у Луцьку та автомобіль Skoda Octavia, який він купив 9 років тому.
Руслан Морочковський очолив Волинську обласну інфекційну лікарню у грудні 2017 року.

Зауважимо, що у час, коли над світом та Україною нависла загроза коронавірусу, у суспільстві, а також на державному і місцевому рівнях заговорили про низьку зарплату медиків. Зокрема, й сьогодні, 1 квітня, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук повідомив, що місто виділить півтора мільйона на надбавки медикам, що борються з коронавірусом.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Руслан Морочковський, інфекційна, лікарня, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільше летальних випадків від COVID-19 реєструють у хворих на цукровий діабет, – МОЗ
Сьогодні, 13:35
На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії
Сьогодні, 13:32
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Сьогодні, 13:10
Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу У всіх трьох жінок, яких ізолювали на Волині, немає коронавірусу
16 березень, 11:29
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018 Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
26 січень, 2019, 14:12
Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня Українським лікарям зарплату підвищать вже з квітня
31 березень, 15:51
На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула
30 березень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найбільше летальних випадків від COVID-19 реєструють у хворих на цукровий діабет, – МОЗ
Сьогодні, 13:35
 0
На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії
Сьогодні, 13:32
 0
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
Сьогодні, 13:10
 0
Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
 0
В аварії на трасі «Київ-Чоп» загинув відомий український бізнесмен. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8