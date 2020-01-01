В Україні розпочався другий етап медреформи: що зміниться в лікарнях





Як це буде, з'ясовував

З квітня по всій Україні вводиться другий етап медичної реформи. Тепер лікарні отримуватимуть гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. МОЗ розробив тарифи на більшість медичних послуг. У них не входять тільки стоматологія, косметологія, пластика.



Так, за пологи держава виділить 8,1 тисячі, за інфаркт – 16 тисяч, за допомогу людині із психічним розладом – 7,4 тисячі тощо.



За нової системи має зрости зарплата лікарів, а також вони мають бути більш зацікавлені в кожному пацієнті. Принаймні, так передбачає реформа.



Фактично, якщо вузький фахівець провів для вас консультацію, то його послуга буде оплачена, зробив операцію – лікарня теж отримає конкретну суму. Передбачається, що таким чином лікарі мають отримувати більше і не братимуть хабарі з пацієнтів.



Щоб потрапити на консультацію до вузького спеціаліста в лікарню, сімейний лікар має виписати електронне направлення. В такому разі пацієнт пройде консультацію безкоштовно, а держава оплатить послуги лікаря за тарифом.



Без направлення пацієнту доведеться платити з власної кишені. Щоправда, є винятки: без направлення можна буде безкоштовно звернутися до психіатра, гінеколога, нарколога, педіатра і стоматолога (з гострим болем).



Що стосується інфекційних лікарень і психіатричних клінік, то вони також братимуть участь у реформі, вони вже підписують контракти з НСЗУ. Для психіатрії також розроблені тарифи, вони за ними працюватимуть. Як розповіли в НСЗУ, зараз для підтримки інфекційних лікарень виділено 900 млн грн додатково, ці гроші передадуть в регіони на період епідемії.



Що буде з ліками



Що стосується ліків, то лікарні закуповуватимуть їх самі. Купувати можна буде тільки препарати з Національного переліку лікарських засобів. Як пояснюють OBOZREVATEL в НСЗУ, не всі препарати увійшли в цей список. Наприклад, для онкології ліки закуповуватимуть за окремим переліком.



Також централізовано МОЗ купуватиме ліки для гемодіалізу, і препарати імунокомпресії, які потрібні пацієнтам при трансплантації. І окремо МОЗ закуповуватиме стенти, необхідні для сердечників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на карантин через поширення коронавірусу, з 1 квітня в Україні набуває чинності другий етап медичної реформи. Тепер лікарні фінансуватимуть не за кількістю ліжок, а за конкретні надані послуги. Оплата відбуватиметься за розробленими тарифами.Як це буде, з'ясовував Oбозреватель.

З квітня по всій Україні вводиться другий етап медичної реформи. Тепер лікарні отримуватимуть гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. МОЗ розробив тарифи на більшість медичних послуг. У них не входять тільки стоматологія, косметологія, пластика.Так, за пологи держава виділить 8,1 тисячі, за інфаркт – 16 тисяч, за допомогу людині із психічним розладом – 7,4 тисячі тощо.За нової системи має зрости зарплата лікарів, а також вони мають бути більш зацікавлені в кожному пацієнті. Принаймні, так передбачає реформа.Фактично, якщо вузький фахівець провів для вас консультацію, то його послуга буде оплачена, зробив операцію – лікарня теж отримає конкретну суму. Передбачається, що таким чином лікарі мають отримувати більше і не братимуть хабарі з пацієнтів.Щоб потрапити на консультацію до вузького спеціаліста в лікарню, сімейний лікар має виписати електронне направлення. В такому разі пацієнт пройде консультацію безкоштовно, а держава оплатить послуги лікаря за тарифом.Без направлення пацієнту доведеться платити з власної кишені. Щоправда, є винятки: без направлення можна буде безкоштовно звернутися до психіатра, гінеколога, нарколога, педіатра і стоматолога (з гострим болем).Що стосується інфекційних лікарень і психіатричних клінік, то вони також братимуть участь у реформі, вони вже підписують контракти з НСЗУ. Для психіатрії також розроблені тарифи, вони за ними працюватимуть. Як розповіли в НСЗУ, зараз для підтримки інфекційних лікарень виділено 900 млн грн додатково, ці гроші передадуть в регіони на період епідемії.Що стосується ліків, то лікарні закуповуватимуть їх самі. Купувати можна буде тільки препарати з Національного переліку лікарських засобів. Як пояснюють OBOZREVATEL в НСЗУ, не всі препарати увійшли в цей список. Наприклад, для онкології ліки закуповуватимуть за окремим переліком.Також централізовано МОЗ купуватиме ліки для гемодіалізу, і препарати імунокомпресії, які потрібні пацієнтам при трансплантації. І окремо МОЗ закуповуватиме стенти, необхідні для сердечників.

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