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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії

На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії
На кордоні перевірятимуть військовозобов’язаних, аби визначити, чи не ухилялись вони від служби.

Про це інформує ОДА.

Представники військових комісаріатів на пропускних пунктах Волинської області, з метою виявлення порушників військового обліку, що ухиляються від призову на військову службу, перевірятимуть усіх громадян, які будуть перетинати кордон на в’їзді у Волинську область.

Нагадаємо, що відсьогодні на обсервацію відправлятимуть усіх осіб, які в’їжджатимуть на територію Волинської області через пропускні пункти «Ягодин», «Пулемець» «Доманово» та «Дольськ».

Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та персонал вантажних транспортних засобів, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус.

Спочатку людей на обсервацію селитимуть у санаторії села Згорани, пізніше – в інших закладах санаторного типу та профілакторіях.

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Теги: служба, ухилянти, Волинь
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Коментарі 1
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Більшість вже в'їхала, а вони лише зараз на обсервацію збираються відправляти? :))) Ну і влада...
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