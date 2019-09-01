На кордонах чатуватимуть волинян, які ухиляються від служби в армії





Про це інформує ОДА.



Представники військових комісаріатів на пропускних пунктах Волинської області, з метою виявлення порушників військового обліку, що ухиляються від призову на військову службу, перевірятимуть усіх громадян, які будуть перетинати кордон на в’їзді у Волинську область.



Нагадаємо, що



Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та персонал вантажних транспортних засобів, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус.



Спочатку людей на обсервацію селитимуть у санаторії села Згорани, пізніше – в інших закладах санаторного типу та профілакторіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні перевірятимуть військовозобов’язаних, аби визначити, чи не ухилялись вони від служби.Про це інформує ОДА.Представники військових комісаріатів на пропускних пунктах Волинської області, з метою виявлення порушників військового обліку, що ухиляються від призову на військову службу, перевірятимуть усіх громадян, які будуть перетинати кордон на в’їзді у Волинську область.Нагадаємо, що відсьогодні на обсервацію відправлятимуть усіх осіб , які в’їжджатимуть на територію Волинської області через пропускні пункти «Ягодин», «Пулемець» «Доманово» та «Дольськ».Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та персонал вантажних транспортних засобів, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус.Спочатку людей на обсервацію селитимуть у санаторії села Згорани, пізніше – в інших закладах санаторного типу та профілакторіях.

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