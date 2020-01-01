Повідомили про стан медиків, які у Луцьку інфікувалися COVID-19
Сьогодні, 14:17
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 1 квітня.
Про це йшлося у середу, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 1 квітня на Волині лабораторно підтвердили 7 випадків COVID-19, із них один – летальний.
Чотири нові випадки коронавірусу зареєстрували у медиків луцької міської лікарні. Вони знаходяться у задовільному стані та перебувають на ізоляції.
Щербак додала, що поки назвати джерело інфікування медиків не можна, оскільки ведуть епідеміологічне розслідування.
Відсьогодні усіх людей, які перетинатимуть кордони, поміщатимуть на обов’язкову обсервацію, адже інфекція проявляється через кілька днів.
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Про це йшлося у середу, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 1 квітня на Волині лабораторно підтвердили 7 випадків COVID-19, із них один – летальний.
Чотири нові випадки коронавірусу зареєстрували у медиків луцької міської лікарні. Вони знаходяться у задовільному стані та перебувають на ізоляції.
Щербак додала, що поки назвати джерело інфікування медиків не можна, оскільки ведуть епідеміологічне розслідування.
Відсьогодні усіх людей, які перетинатимуть кордони, поміщатимуть на обов’язкову обсервацію, адже інфекція проявляється через кілька днів.
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