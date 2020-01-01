Повідомили про стан медиків, які у Луцьку інфікувалися COVID-19

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 1 квітня.Про це йшлося у середу, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що станом на 1 квітня на Волині, із них один – летальний.Чотири нові випадкиВони знаходяться у задовільному стані та перебувають на ізоляції.Щербак додала, що поки назвати джерело інфікування медиків не можна, оскільки ведуть епідеміологічне розслідування.Відсьогодні усіх людей, якіадже інфекція проявляється через кілька днів.