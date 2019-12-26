Луцькі прикордонники затримали елітне авто, яке розшукував Інтерпол
Сьогодні, 14:22
Прикордонники Луцького загону у пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, виявили автомобіль, викрадений у Чехії.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Під час здійснення заходів прикордонного контролю на автомобіль Мersedes-Вenz 2016 року випуску відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході перевірки з’ясували, що транспортний засіб з грудня 2019 року перебуває у міжнародному розшуку.
Виявлену автівку для встановлення обставин правопорушення прикордонники передали співробітникам Національної поліції у Рівненській області.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Під час здійснення заходів прикордонного контролю на автомобіль Мersedes-Вenz 2016 року випуску відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході перевірки з’ясували, що транспортний засіб з грудня 2019 року перебуває у міжнародному розшуку.
Виявлену автівку для встановлення обставин правопорушення прикордонники передали співробітникам Національної поліції у Рівненській області.
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