Луцькі прикордонники затримали елітне авто, яке розшукував Інтерпол





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Під час здійснення заходів прикордонного контролю на автомобіль Мersedes-Вenz 2016 року випуску відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході перевірки з’ясували, що транспортний засіб з грудня 2019 року перебуває у міжнародному розшуку.



Виявлену автівку для встановлення обставин правопорушення прикордонники передали співробітникам Національної поліції у Рівненській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону у пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, виявили автомобіль, викрадений у Чехії.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Під час здійснення заходів прикордонного контролю на автомобіль Мersedes-Вenz 2016 року випуску відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході перевірки з’ясували, що транспортний засіб з грудня 2019 року перебуває у міжнародному розшуку.Виявлену автівку для встановлення обставин правопорушення прикордонники передали співробітникам Національної поліції у Рівненській області.

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