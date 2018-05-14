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Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО

Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований одяг на суму понад 175 тисяч гривень.

Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Так, 31 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина Республіки Польщі. До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються засоби гігієни. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 4164 одиниці незадекларованого одягу, загальною вартістю понад 175 тисяч гривень.

Таким чином, водій фірми відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО
Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО
Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО
Через «Ягодин» поляк хотів незаконно провезти одяг як засоби гігієни. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, одяг, поляк
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