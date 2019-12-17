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У Рівному у власній квартирі знайшли мертвим чиновника

У Рівному у власній квартирі знайшли мертвим чиновника
Знайшли застреленим заступника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

Редакції сайту ЧаРівне.інфо з власних джерел стало відомо про смерть заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллі Карпова.

Смерть настала внаслідок вогнепального поранення. Сталось це в помешканні Іллі Карпова.

Як повідомила виданню Район.Рівне прес-офіцерка Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька 1 квітня у помешканні виявили тіло чоловіка без ознак життя із вогнепальним пораненням. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група.

Додають, що Іллі Карпову було 33 роки. Народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року призначений заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

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Теги: Рівне, смерть, чиновник
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