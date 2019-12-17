У Рівному у власній квартирі знайшли мертвим чиновника
Сьогодні, 14:57
Знайшли застреленим заступника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.
Редакції сайту ЧаРівне.інфо з власних джерел стало відомо про смерть заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллі Карпова.
Смерть настала внаслідок вогнепального поранення. Сталось це в помешканні Іллі Карпова.
Як повідомила виданню Район.Рівне прес-офіцерка Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька 1 квітня у помешканні виявили тіло чоловіка без ознак життя із вогнепальним пораненням. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група.
Додають, що Іллі Карпову було 33 роки. Народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року призначений заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Редакції сайту ЧаРівне.інфо з власних джерел стало відомо про смерть заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллі Карпова.
Смерть настала внаслідок вогнепального поранення. Сталось це в помешканні Іллі Карпова.
Як повідомила виданню Район.Рівне прес-офіцерка Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька 1 квітня у помешканні виявили тіло чоловіка без ознак життя із вогнепальним пораненням. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група.
Додають, що Іллі Карпову було 33 роки. Народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року призначений заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві понад 50 туристів втекли з обсервації
Сьогодні, 15:10
Уряд заявив про посилення карантинних заходів
Сьогодні, 15:04
У Рівному у власній квартирі знайшли мертвим чиновника
Сьогодні, 14:57
Обсервацію на Волині проходитимуть не лише волиняни
Сьогодні, 14:53
Медіа