У Рівному у власній квартирі знайшли мертвим чиновника





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Смерть настала внаслідок вогнепального поранення. Сталось це в помешканні Іллі Карпова.



Як повідомила виданню Марія Юстицька 1 квітня у помешканні виявили тіло чоловіка без ознак життя із вогнепальним пораненням. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група.



Додають, що Іллі Карпову було 33 роки. Народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року призначений заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

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