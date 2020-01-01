Уряд заявив про посилення карантинних заходів

Уряд посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19 в Україні. Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.Відповідне рішення прийняте з ініціативи Міністра охорони здоров’я Українина засіданні Кабінет Міністрів України в 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.“Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.Як додав очільник МОЗ, нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами та органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.“Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні”, - резюмував Максим Степанов.