У Луцьку викрили наркоторговця

У Луцьку поліція затримала місцевого жителя у збуті наркотиків.Учора, 31 березня, співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури у Луцьку затримали 33-річного місцевого жителя під час збуту психотропної речовини амфетамін, - інформує ГУНП у Волинській області.У правопорушника правоохоронці вилучили фасований для продажу амфетамін та гроші.Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Вирішують питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.