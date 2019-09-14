У Луцьку через ремонт перекриють вулицю Рівненську

У Луцьку на два дні обмежать рух на Рівненській.Про це йдеться на сайті Луцькради.Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Рівненська (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.