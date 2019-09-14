У Луцьку через ремонт перекриють вулицю Рівненську
Сьогодні, 16:09
У Луцьку на два дні обмежать рух на Рівненській.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Рівненська (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).
Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.
У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.
Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, 2 та 3 квітня через проведення ремонтних робіт буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Рівненська (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна).
Зокрема, 2 квітня з 8:00 до 18:00 (орієнтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж парних будинків вулиці Рівненська (від Київського майдану до автозаводу), виїзд з вулиці Авторемонтна та прилеглих територій.
У п’ятницю, 3 квітня, з 8:00 до 18:00 (орінтовно) буде перекрита проїжджа частина вздовж непарних будинків вулиці Рівненська (від ЖК “Атлант” до приміщення податкової інспекції), виїзд з вулиці Задворецька та прилеглих територій.
Рух автотранспорту в обох напрямках буде організовано на смугах, протилежних тим, де будуть проводитись ремонтні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині односельчани допомогли врятувати рибалку, що з останніх сил тримався за човен
Сьогодні, 16:30
На Волині затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 16:23
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю Рівненську
Сьогодні, 16:09
Коли у помешканнях лучан можуть вимкнути тепло
Сьогодні, 16:03
У Луцькій міській клінічній лікарні запевняють, що персонал повністю забезпечений засобами захисту
Сьогодні, 15:53
Медіа