На Волині затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 16:23
У Любомльському районі вилучили незаконну лісопродукцію.
Так, на автодорозі між селами Терехи та Замлиння правоохонці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив деревину дуба, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам, - пише прокуратура Волині.
Вантажівку розмістили на арештмайданчик.
Відомості про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що заподіяли істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Триває досудове розслідування.
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Так, на автодорозі між селами Терехи та Замлиння правоохонці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив деревину дуба, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам, - пише прокуратура Волині.
Вантажівку розмістили на арештмайданчик.
Відомості про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що заподіяли істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Триває досудове розслідування.
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