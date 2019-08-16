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На Волині затримали вантажівку з незаконною деревиною

На Волині затримали вантажівку з незаконною деревиною
У Любомльському районі вилучили незаконну лісопродукцію.

Так, на автодорозі між селами Терехи та Замлиння правоохонці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив деревину дуба, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам, - пише прокуратура Волині.

Вантажівку розмістили на арештмайданчик.

Відомості про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що заподіяли істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Триває досудове розслідування.

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Теги: лісопродукція, дерева, Волинь
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