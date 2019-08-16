На Волині затримали вантажівку з незаконною деревиною





Так, на автодорозі між селами Терехи та Замлиння правоохонці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив деревину дуба, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам, - пише прокуратура Волині.



Вантажівку розмістили на арештмайданчик.



Відомості про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що заподіяли істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі вилучили незаконну лісопродукцію.Так, на автодорозі між селами Терехи та Замлиння правоохонці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив деревину дуба, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам, - пише прокуратура Волині.Вантажівку розмістили на арештмайданчик.Відомості про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що заподіяли істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Триває досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію