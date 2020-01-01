На Волині односельчани допомогли врятувати рибалку, що з останніх сил тримався за човен

На озері Рогізне біля села Ветли Любешівського району врятували місцевого жителя.Про це інформує ДСНС у Волинській області.З’ясувалося, що за 300-400 метрів від берега у воді перебуває 46-річний мешканець села Ветли, з останніх сил тримаючись за човен.Першими дістались до потерпілого його односельчани, які допомогли чоловіку вибратися з води у свій дерев’яний човен та попрямували до берега. Сильний вітер та висока хвиля загрожувала перекинути їх плавзасіб.На порятунок чоловікові вирушив командир відділення 23-го Державного пожежно-рятувального поста старшина служби цивільного захисту. Порівнявшись із човном, в якому на допомогу прямував рятувальник, чоловіки переклали рибалку у човен рятувальника й потерпілого благополучно доправили на берег.На суходолі співробітники ДСНС разом із місцевими жителями надали врятованому першу допомогу. А медики, які також прибули за викликом, доправили 46-річного чоловіка до місцевої лікарні із попереднім діагнозом загальне переохолодження.