На Волині односельчани допомогли врятувати рибалку, що з останніх сил тримався за човен
Сьогодні, 16:30
На озері Рогізне біля села Ветли Любешівського району врятували місцевого жителя.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
З’ясувалося, що за 300-400 метрів від берега у воді перебуває 46-річний мешканець села Ветли, з останніх сил тримаючись за човен.
Першими дістались до потерпілого його односельчани, які допомогли чоловіку вибратися з води у свій дерев’яний човен та попрямували до берега. Сильний вітер та висока хвиля загрожувала перекинути їх плавзасіб.
На порятунок чоловікові вирушив командир відділення 23-го Державного пожежно-рятувального поста старшина служби цивільного захисту Валентин Петелько. Порівнявшись із човном, в якому на допомогу прямував рятувальник, чоловіки переклали рибалку у човен рятувальника й потерпілого благополучно доправили на берег.
На суходолі співробітники ДСНС разом із місцевими жителями надали врятованому першу допомогу. А медики, які також прибули за викликом, доправили 46-річного чоловіка до місцевої лікарні із попереднім діагнозом загальне переохолодження.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
З’ясувалося, що за 300-400 метрів від берега у воді перебуває 46-річний мешканець села Ветли, з останніх сил тримаючись за човен.
Першими дістались до потерпілого його односельчани, які допомогли чоловіку вибратися з води у свій дерев’яний човен та попрямували до берега. Сильний вітер та висока хвиля загрожувала перекинути їх плавзасіб.
На порятунок чоловікові вирушив командир відділення 23-го Державного пожежно-рятувального поста старшина служби цивільного захисту Валентин Петелько. Порівнявшись із човном, в якому на допомогу прямував рятувальник, чоловіки переклали рибалку у човен рятувальника й потерпілого благополучно доправили на берег.
На суходолі співробітники ДСНС разом із місцевими жителями надали врятованому першу допомогу. А медики, які також прибули за викликом, доправили 46-річного чоловіка до місцевої лікарні із попереднім діагнозом загальне переохолодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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