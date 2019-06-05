Не виділив землю: сільського голову на Волині судитимуть за підробку документів

Через службове підроблення судитимуть одного із сільських голів Локачинського району.Слідство встановило, що у серпні 2019 року обранець громади, не скликаючи та не проводячи засідання сільської ради, без прийняття нею відповідних рішень власним підписом засвідчив та скріпив гербовою печаткою чотири рішення органу місцевого самоврядування про те, що волинянам відмовлено у наданні земельних ділянок площею 2 га кожному із земель комунальної власності, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Згодом завідомо неправдиві офіційні документи видали цим громадянам.Сільського голову обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом, який визначить йому міру покарання.Зауважують, що за складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів санкцією ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.