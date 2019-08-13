На Волині розшукують 51-річного злодія

Георгія Олексійовича Романюка, уродженця та жителя Нововолинська.



Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та переховується від органів суду, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліція звертається до людей, котрим відома інформація щодо місця перебування чоловіка, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 066-833-13-68, 093-1261036 або «102». Конфіденційність гарантують.













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