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На Волині розшукують 51-річного злодія

На Волині розшукують 51-річного злодія
Поліція розшукує 51-річного Георгія Олексійовича Романюка, уродженця та жителя Нововолинська.

Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та переховується від органів суду, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до людей, котрим відома інформація щодо місця перебування чоловіка, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 066-833-13-68, 093-1261036 або «102». Конфіденційність гарантують.






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Теги: розшук, волинянин, поліція
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