На Волині працівникам заводу заборгували понад мільйон гривень зарплати
Сьогодні, 17:32
На Волині розслідують факт невиплати понад мільйона гривень заробітної плати працівникам Дубечненського керамічного заводу.
Прокурори з'ясували, що на підприємстві із липня по грудень 2019 року використовували працю понад 40 найманих працівників без укладення з ними трудових договорів, - інформує пресслужба прокуратури області.
Заробітну плату робітникам роботодавці виплачували "у конвертах", при цьому не виплатили її у повному обсязі, заборгувавши людям понад 1 мільйон гривень.
Незаконні дії службових осіб підприємства розслідують.
До слова, за грубе порушення законодавства про працю санкцією ч. 1 ст. 172 КК України передбачено покарання до двох років виправних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прокурори з'ясували, що на підприємстві із липня по грудень 2019 року використовували працю понад 40 найманих працівників без укладення з ними трудових договорів, - інформує пресслужба прокуратури області.
Заробітну плату робітникам роботодавці виплачували "у конвертах", при цьому не виплатили її у повному обсязі, заборгувавши людям понад 1 мільйон гривень.
Незаконні дії службових осіб підприємства розслідують.
До слова, за грубе порушення законодавства про працю санкцією ч. 1 ст. 172 КК України передбачено покарання до двох років виправних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
Сьогодні, 18:06
В Україні посилюють карантин: що буде заборонено
Сьогодні, 17:47
На Волині працівникам заводу заборгували понад мільйон гривень зарплати
Сьогодні, 17:32
Рейтинг голів ОДА: яку позицію зайняв Погуляйко
Сьогодні, 17:00
На Волині розшукують 51-річного злодія
Сьогодні, 16:55
Медіа