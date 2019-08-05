На Волині працівникам заводу заборгували понад мільйон гривень зарплати

На Волині розслідують факт невиплати понад мільйона гривень заробітної плати працівникам Дубечненського керамічного заводу.Прокурори з'ясували, що на підприємстві із липня по грудень 2019 року використовували працю понад 40 найманих працівників без укладення з ними трудових договорів, - інформує пресслужба прокуратури області.Заробітну плату робітникам роботодавці виплачували "у конвертах", при цьому не виплатили її у повному обсязі, заборгувавши людям понад 1 мільйон гривень.Незаконні дії службових осіб підприємства розслідують.До слова, за грубе порушення законодавства про працю санкцією ч. 1 ст. 172 КК України передбачено покарання до двох років виправних робіт.