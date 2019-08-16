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У місті на Волині планують розчистити водойму

У місті на Волині планують розчистити водойму
У міському бюджеті Ковелі передбачили 199 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації на розчищення окремої ділянки русла річки Турія в районі стадіону «Локомотив».

Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час сесійного засідання, яке відбулось 26 березня, пише "Ковельpost".

Обранці громади внесли зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища в місті Ковелі на 2019-2022 роки, доповнивши заходи новим пунктом.

Розчищення ділянки водойми пов'язане з реконструкцією стадіону «Локомотив», яка відбувається в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС, і необхідне для підтримки сприятливого гідрологічного режиму річки.

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Теги: Ковель, річка, розчищення
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