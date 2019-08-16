У місті на Волині планують розчистити водойму





Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час сесійного засідання, яке відбулось 26 березня, пише



Обранці громади внесли зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища в місті Ковелі на 2019-2022 роки, доповнивши заходи новим пунктом.



Розчищення ділянки водойми пов'язане з реконструкцією стадіону «Локомотив», яка відбувається в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС, і необхідне для підтримки сприятливого гідрологічного режиму річки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міському бюджеті Ковелі передбачили 199 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації на розчищення окремої ділянки русла річки Турія в районі стадіону «Локомотив».Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час сесійного засідання, яке відбулось 26 березня, пише "Ковельpost". Обранці громади внесли зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища в місті Ковелі на 2019-2022 роки, доповнивши заходи новим пунктом.Розчищення ділянки водойми пов'язане з реконструкцією стадіону «Локомотив», яка відбувається в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС, і необхідне для підтримки сприятливого гідрологічного режиму річки.

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