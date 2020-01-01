В Україні посилюють карантин: що буде заборонено





Про це йдеться на сайті Урядовий портал.



«З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше», – сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:



– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;



– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;



– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;



– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;



– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;



– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.



Втім зауважують, що деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби уряд України планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину – до 24 квітня 2020 року.Про це йдеться на сайті Урядовий портал.«З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше», – сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я УкраїниЗокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.Втім зауважують, що деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.

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