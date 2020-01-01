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На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО

На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
29 березня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейд на водойми Камінь-Каширського району, під час якого місцеві жителі намагалися перешкодити роботі рибпатрульним.

Про це повідомляє Волинський рибпатруль на сторінці у Facebook.

Так, під час обстеження водосховища та вилучення сіток на березі зібралося близько 30 місцевих жителів, які намагались завадити роботі рейдової групи. Зокрема, люди висловлювали словесні погрози та намагались відбирати знаряддя лову зі службового човна рибпатрульних.

Оскільки громадяни не реагували на заклики припинити протиправні дії, на місце події викликали наряд Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП.

За фактом перешкоджання службовій діяльності державним інспекторам Волинського рибоохоронного патруля, працівники поліції відкрили кримінальну справу.

На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО
На Волині місцеві жителі погрожували рибпатрульним: поліція відкрила «кримінал». ФОТО

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Теги: Волинь, рибпатруль, рейд водойми
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