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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 квітня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -3…-1 градуса, удень – +8…+10. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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