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Сезон тиші: як волинянам поводитися у лісі

Сезон тиші: як волинянам поводитися у лісі
У період з 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Йдеться про проведення санітарних рубок лісу, запуск феєрверків, пальбу, проведення вибухових робіт, а також проведення ралі та інших змагань на автотранспорті.

Чому важливо дотримуватися Сезону тиші?

У квітні-травні у пташок та тварин з’являються дитинчата. Шум може їх налякати і навіть змусити залишити гніздо чи нору – через це потомство може загинути.

Щоб цього не сталося, Україна на законодавчому рівні запровалила Сезон тиші, який регламентується статтею 39 Закону України “Про тваринний світ”. Сезон тиші сприяє відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечує зростання та різноманіття та спокійний розвиток фауни в наших лісах.

За порушення законодавчих приписів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 30 до 50, а для посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можна гуляти в лісі у період тиші?

Подихати свіжим повітрям, не заважаючи природі, не забороняється. У Сезон тиші не можна в лісі кричати чи, скажімо, голосно слухати музику. Пам’ятайте, що ви в гостях у природи!

На природі у цей період забороняється:

- розводити вогнища, проганяти свійських тварин чи використовувати автотранспорт;

- під’їжджати на плавучих засобах з працюючим двигуном;

- рвати квіти, адже зірвані рослини не дадуть насіння;

- ловити метеликів: вони не лише прикрашають природу, а й опилюють рослини;

- руйнувати мурашники, адже санітарами лісу є саме мурахи, які не дають сильно розмножуватися комахам-шкідникам;

- чіпати пташині гнізда - потривожені птахи можуть покинути гніздо, а прим’ята трава або зламана гілка зроблять його помітним для хижаків;

- чіпати нори - дитинчат можуть покинути звірі, а за таких умов вони не виживуть у дикій природі.

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Теги: сезон тиші, ліс
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