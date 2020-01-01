Чи готовий протитуберкульозний диспансер на Волині до карантину заробітчан





Йдеться про обсервацію людей, які перетинатимуть український кордон, в контрольно-пропускних пунктах "Ягодин", "Пулемець", "Доманове", "Дольськ", -



"Зараз у диспансері дітей з туберкульозом немає, їх відправили додому", - повідомив головний лікар санаторію "Згорани" Олександр Санем.



Медик додає, що у санаторії можуть розмістити до 50 осіб.



"Ми їх зачинимо на другому поверсі у новому корпусі. Там є 5 душових і 5 туалетів на 15 кімнат. Мірятимемо їм температуру, робитимемо вологе прибирання. Їсти будемо їм давати",

– розповів головний лікар.



У випадку появи симптомів коронавірусу, хворих відвозитимуть у Любомльську районну лікарню. У самому селі Згорани рішенню про обсервацію не зраділи.



"Цей санаторій – це центр села. Дуже близько біля згоранського великого озера. Це у нас курортна зона – туристичний сезон і так далі. І там немає в санаторії такої ізоляції як у Нових Санжарах – де була база Національної гвардії. В нашому санаторії практично вільний доступ на територію села. Ну і персонал. Це ж дитячий санаторій, розумієте", - розповів у коментарі сільський голова Олександр Лукашук.



На думку сільського голови, санаторій до приймання українців з Польщі – не готовий, адже там немає навіть захисних костюмів.

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