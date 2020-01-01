У містечку на Волині проводився вилов собак





Про це



"Хочемо зауважити, що майже на всіх відловлених собаках, які бігали зграйками містом, були ошийники. Тобто, ці пси мають господарів, які свідомо створюють небезпеку іншим мешканцям міста, випускаючи тварин на вулицю в самовигул.



В результаті працівникам організації вдалося виловити 13 собак. Згідно з умовами договору за одну собаку з міського бюджету доведеться заплатити 750 грн. Відповідно, 13 песиків обійдеться міському бюджету у 9750 грн", - повідомляють працівники міськради.



Зауважимо, що тварини після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертаються на попереднє місце проживання під час наступного виїзду на вилов до міста. Поверненню не підлягають лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до трьох місяців. А також ті тварини, які після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування вдасться прилаштувати у сім’ї.



Рожищан закликають суворо дотримуватися правил поводження із домашніми тваринами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На замовлення Рожищенської міської ради у середу, 1 квітня, вилов собак здійснювала ГО «Порятунок чотирилапих».Про це повідомляють на офіційному сайті міста."Хочемо зауважити, що майже на всіх відловлених собаках, які бігали зграйками містом, були ошийники. Тобто, ці пси мають господарів, які свідомо створюють небезпеку іншим мешканцям міста, випускаючи тварин на вулицю в самовигул.В результаті працівникам організації вдалося виловити 13 собак. Згідно з умовами договору за одну собаку з міського бюджету доведеться заплатити 750 грн. Відповідно, 13 песиків обійдеться міському бюджету у 9750 грн", - повідомляють працівники міськради.Зауважимо, що тварини після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертаються на попереднє місце проживання під час наступного виїзду на вилов до міста. Поверненню не підлягають лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до трьох місяців. А також ті тварини, які після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування вдасться прилаштувати у сім’ї.Рожищан закликають суворо дотримуватися правил поводження із домашніми тваринами.

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