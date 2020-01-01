Відомий хірург Валіхновський запустив всеукраїнську платформу для взаємодії медиків та меценатів





Платформа носить назву Anti COVID 19 foundation. Ініціатор її заснування відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський, -



"Презентуємо створення платформи з координації меценатів і медичних закладів для надання допомоги через пошук всього необхідного і якісного на 100 відсотків для боротьби з коронавірусом. ANTICOVID19 – це платформа для: медичних закладів та лікарів, які мають потребу в засобах індивідуального захисту, спеціалізованому обладнанні та тест-системах; представників бізнесу та меценатів, які мають бажання та ресурс для допомоги із закупівлями необхідного для медичних закладів та працівників", -йдеться в повідомленні у фейсбуці Валіхновського.







На ютуб-каналі лікаря зазначають, що для того, щоб спільна робота була максимально ефективною, в команду для співпраці запрошують:



- професіоналів в сфері електроніки та виробництва промислових

- виробів медичного призначення;

- компанії спеціалізовані на 3D-друці;

- виробників розхідних матеріалів для таких апаратів;

- юристів, які допоможуть сертифікувати необхідне обладнання;

- ЗМІ та громадськість для максимального поширення інформації про роботу платформи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні створили неприбуткову платформу, яка дозволить полегшити процес комунікації між лікарнями, медичним закладами і меценатами та обрати і замовити медичне обладнання і засоби захисту.Платформа носить назву Anti COVID 19 foundation. Ініціатор її заснування відомий хірург з Волині, - пише БУГ."Презентуємо створення платформи з координації меценатів і медичних закладів для надання допомоги через пошук всього необхідного і якісного на 100 відсотків для боротьби з коронавірусом. ANTICOVID19 – це платформа для: медичних закладів та лікарів, які мають потребу в засобах індивідуального захисту, спеціалізованому обладнанні та тест-системах; представників бізнесу та меценатів, які мають бажання та ресурс для допомоги із закупівлями необхідного для медичних закладів та працівників", -йдеться в повідомленні у фейсбуці Валіхновського.На ютуб-каналі лікаря зазначають, що для того, щоб спільна робота була максимально ефективною, в команду для співпраці запрошують:- професіоналів в сфері електроніки та виробництва промислових- виробів медичного призначення;- компанії спеціалізовані на 3D-друці;- виробників розхідних матеріалів для таких апаратів;- юристів, які допоможуть сертифікувати необхідне обладнання;- ЗМІ та громадськість для максимального поширення інформації про роботу платформи.

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