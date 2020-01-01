У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус





Про це повідомив ресурс NewsMakers. Також цю інформацію в коментарі



«Встановлено ще трьох носіїв хвороби. Це три лікарі відділення інтенсивної терапії», – повідомила Янко.



Попередньо відомо, що почувають вони себе добре, видимих ознак хвороби лікарі не мають.



Відтак серед працівників луцької лікарні - вже 8 хворих на коронавірус. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.



Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох лікарів Луцької міської клінічної лікарні діагностували коронавірус. Всі вони з того ж відділення, в якому працюють лікар і 3 медсестри, в яких коронавірус підтвердився рано вранці 1 квітня.Про це повідомив ресурс NewsMakers. Також цю інформацію в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердила керівниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.«Встановлено ще трьох носіїв хвороби. Це три лікарі відділення інтенсивної терапії», – повідомила Янко.Попередньо відомо, що почувають вони себе добре, видимих ознак хвороби лікарі не мають.Відтак серед працівників луцької лікарні - вже 8 хворих на коронавірус. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів. Нагадаємо , директорка Луцької міської клінічної лікарніпідтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

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