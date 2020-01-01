вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус

У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
У трьох лікарів Луцької міської клінічної лікарні діагностували коронавірус. Всі вони з того ж відділення, в якому працюють лікар і 3 медсестри, в яких коронавірус підтвердився рано вранці 1 квітня.

Про це повідомив ресурс NewsMakers. Також цю інформацію в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердила керівниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.

«Встановлено ще трьох носіїв хвороби. Це три лікарі відділення інтенсивної терапії», – повідомила Янко.

Попередньо відомо, що почувають вони себе добре, видимих ознак хвороби лікарі не мають.

Відтак серед працівників луцької лікарні - вже 8 хворих на коронавірус. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, луцьк, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 18:28
Уряд заявив про посилення карантинних заходів
Сьогодні, 15:04
Обсервацію на Волині проходитимуть не лише волиняни
Сьогодні, 14:53
Чи братимуть гроші за лікування хворих на коронавірус волинян
Сьогодні, 14:24
всі новини теми
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подякуйте Духневич
Відповісти
Подякуйте Духневич!
Відповісти
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
Сьогодні, 22:18
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
Сьогодні, 22:00
Чи готовий протитуберкульозний диспансер на Волині до карантину заробітчан
Сьогодні, 21:41
Сезон тиші: як волинянам поводитися у лісі
Сьогодні, 21:20
У місті на Волині планують розчистити водойму
Сьогодні, 20:47
Схожі новини
Повідомили про стан медиків, які у Луцьку інфікувалися COVID-19 Повідомили про стан медиків, які у Луцьку інфікувалися COVID-19
Сьогодні, 14:17
Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 18:28
Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби
Сьогодні, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
Сьогодні, 22:18
 0
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
Сьогодні, 22:00
 0
Чи готовий протитуберкульозний диспансер на Волині до карантину заробітчан
Сьогодні, 21:41
 0
Сезон тиші: як волинянам поводитися у лісі
Сьогодні, 21:20
 0
У місті на Волині планують розчистити водойму
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8