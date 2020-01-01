В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
Сьогодні, 22:18
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 794 випадки COVID-19.
Про це пишуть на сторінці ЦГЗ.
Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
Працівники ЦГЗ наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сторінці ЦГЗ.
Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
Працівники ЦГЗ наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
Сьогодні, 22:18
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
Сьогодні, 22:00
Сезон тиші: як волинянам поводитися у лісі
Сьогодні, 21:20
У місті на Волині планують розчистити водойму
Сьогодні, 20:47
Медіа