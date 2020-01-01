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В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19

В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 794 випадки COVID-19.

Про це пишуть на сторінці ЦГЗ.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Працівники ЦГЗ наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.

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Теги: коронавірус, волинь, карантин
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