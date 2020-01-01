В Україні підтвердили 794 випадки COVID-19

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 794 випадки COVID-19.Про це пишуть на сторінці ЦГЗ.Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.Працівники ЦГЗ наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.