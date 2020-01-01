40 років тому: опублікували ретрофото відомого скульптора Голованя

Микола Головань – легендарна постать, а його будинок уже давно став «родзинкою» будь-якої екскурсійної програми для гостей та жителів міста.



Відомий фотограф Віктор Чухрай на сторінці у фейбуці поділився знімком Миколи Голованя 40-річної давнини, -



«Портрет з 80-х Луцька не може обійтись без скульптора Миколи Голованя. Така монументальна постать!», – прокоментував фото Віктор.





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