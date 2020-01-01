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Під час карантину українці більше користуються інтернетом

Під час карантину українці більше користуються інтернетом
У країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на мережі телекомунікаційних операторів.

Про це повідомляє ІА Конкурент з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Зі слів представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал ще не вичерпаний.

За даними компанії Huawei, найбільш вражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання у обсягах фіксованого трафіку:

Іспанія – збільшення трафіку майже на 40%
Італія – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх
Німеччина – незначне зростання у 16%
Британія – 20-30 % приросту
Китай – 70% і більше

Спеціалісти відзначали зменшення швидкості у кінцевих абонентів зі зростанням попиту на Netflix, онлайн-ігри і YouTube в період карантину. Тому найбільші стрімінгові платформи знизили якість потокового відео, щоб уникнути погіршення пропускної здатності мереж та попередити неможливість їх використання на території ЄС під час карантину.

Netflix оптимізував усі формати сервісів, що надаються, з метою заощадження пропускної здатності мереж до 25%.

YouTube оголосив, що послуга відеохостингу буде надаватись із застосовуванням стандартної якості за замовчанням для всіх користувачів у Європі протягом 30 наступних днів.

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Теги: інтернет, карантин
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